РФ почала готувати військові аеродроми до можливих масованих ударів з боку України та НАТО, - The Moscow Times
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.
Як зазначається, у ході навчань спецпідрозділи російських військ відпрацювали відновлення злітно-посадкових смуг та місць стоянки літаків.
Навчання росіян проходили відразу у кількох регіонах, зокрема на західному та південному напрямках. До навчань залучали інженерно-саперні підрозділи, які ліквідовували вирви та відбудовували капоніри для захисту літаків від уламків.
Російське видання, посилаючись на військового експерта, пише, що аеродромна служба РФ має підрозділи, які повинні оперативно відновлювати злітно-посадкову смугу, а у разі пожежі виводить авіаційну техніку. Крім того, такі навчання мають проводитися регулярно.
За словами експерта, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські аеродроми неодноразово були атаковані безпілотниками. У майбутньому Росія може зіткнутися з НАТО, вважає експерт.
Він додав, що у такому випадку Альянс насамперед намагатиметься знищити російські аеродроми.