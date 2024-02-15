РФ почала готувати військові аеродроми до можливих масованих ударів з боку України та НАТО, - The Moscow Times

Росія почала готувати свої військові аеродроми до можливих ударів з боку України та північноатлантичного Альянсу. Зокрема, міноборони РФ перевірило аеродроми на стійкість до атак та провело навчання у різних регіонах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

Як зазначається, у ході навчань спецпідрозділи російських військ відпрацювали відновлення злітно-посадкових смуг та місць стоянки літаків.

Навчання росіян проходили відразу у кількох регіонах, зокрема на західному та південному напрямках. До навчань залучали інженерно-саперні підрозділи, які ліквідовували вирви та відбудовували капоніри для захисту літаків від уламків.

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Російське видання, посилаючись на військового експерта, пише, що аеродромна служба РФ має підрозділи, які повинні оперативно відновлювати злітно-посадкову смугу, а у разі пожежі виводить авіаційну техніку. Крім того, такі навчання мають проводитися регулярно.

За словами експерта, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські аеродроми неодноразово були атаковані безпілотниками. У майбутньому Росія може зіткнутися з НАТО, вважає експерт.

Він додав, що у такому випадку Альянс насамперед намагатиметься знищити російські аеродроми.

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