Білорусь запровадила режим контртерористичної операції біля кордону з Україною
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У частині Гомельської області Білорусі, що межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням державне інформаційне агентство Білорусі Белта.
Видання, посилаючись на управління Комітету державної безпеки (КДБ) по Гомельській області, пише, що у Лельчицькому районі області ввели режим контртерористичної операції.
Район - біля кордону з Україною, з ним межує Житомирська та Рівненська області.
"Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур", - йдеться у повідомленні КДБ.
Однак ні білоруські ЗМІ, ні КДБ не повідомляють про причини введення режиму контртерористичної операції.