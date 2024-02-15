Білорусь запровадила режим контртерористичної операції біля кордону з Україною

У частині Гомельської області Білорусі, що межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням державне інформаційне агентство Білорусі Белта.

Видання, посилаючись на управління Комітету державної безпеки (КДБ) по Гомельській області, пише, що у Лельчицькому районі області ввели режим контртерористичної операції.

Район - біля кордону з Україною, з ним межує Житомирська та Рівненська області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка був співучасником російської агресії від початку, а Білорусь - її початковим пунктом, - Столтенберг

"Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур", - йдеться у повідомленні КДБ.

Однак ні білоруські ЗМІ, ні КДБ не повідомляють про причини введення режиму контртерористичної операції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пропонує заборонити білоруській молоді носити одяг світових брендів: "Одеваются лучше чем я. Наши тоже уже нормально шьют". ВIДЕО