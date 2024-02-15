НАТО має надати Україні все, що їй потрібно для перемоги, - міністр оборони Британії Шеппс

Всі цивілізовані країни мають стояти разом із Україною, як це було у перший день повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявив міністр Грант Шеппс у Брюсселі перед початком зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібно зробити так, щоб Україна отримала все, що їй потрібно для того, щоб виграти цю війну. Просто недопустимо думати, що Україна може не перемогти чи не переможе", - заявив він.

За словами Шеппса, подальша підтримка України буде у фокусі сьогоднішньої зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

"Потрібно, щоб цивілізовані країни стояли поряд з Україною й надалі - як це було у перший день вторгнення та перед ним", - додав міністр.

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