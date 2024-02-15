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НАТО має надати Україні все, що їй потрібно для перемоги, - міністр оборони Британії Шеппс

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грант,шеппс
Всі цивілізовані країни мають стояти разом із Україною, як це було у перший день повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявив міністр Грант Шеппс у Брюсселі перед початком зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібно зробити так, щоб Україна отримала все, що їй потрібно для того, щоб виграти цю війну. Просто недопустимо думати, що Україна може не перемогти чи не переможе", - заявив він.

За словами Шеппса, подальша підтримка України буде у фокусі сьогоднішньої зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

"Потрібно, щоб цивілізовані країни стояли поряд з Україною й надалі - як це було у перший день вторгнення та перед ним", - додав міністр.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Redcar Ukraine
    дякуємо, дуже дякуємо . А що треба для переходу від слів до діла?
  • Игорь Игорев 6191a460
    Должны , должны, ну это все слова ,лозунг, война идет не один год. Гибнут люди ежеминутно, как на фронте .так и мирные жители , дети, старики . Эта кацапская тварь усилила обстрелы, самолеты F-16 перенесли на не понятный срок , образно, нужны снаряды сейчас, в ответ перенесли на весну , когда куй его знает? Пока мы в защите .
  • lex lexov
    всего-то нужны дальнобойные ракеты, что бы разбить всё хоть немного похожее на завод
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