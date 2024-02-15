Іспанія передасть Україні бронемашини M113 та інше обладнання
Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Міністр заявила про швидке відправлення нової партії броньованих гусеничних машин M113, дві з яких були переобладнані в машини швидкої допомоги. Після чого відбудеться відправка кількох пожежних, снігоприбиральних машин і машин для перевезення особового складу, а також іншого обладнання, включно з двома легкими суднами, електрогенератором і установкою для очищення води.
Роблес також повідомила про постачання різних видів зброї для протиповітряної оборони, операцій "повітря-повітря" і військово-морських операцій.
Вона також підкреслила, що підготовка українських військ в Іспанії триває дуже хорошими темпами, оцінивши якість навчання, яке включає використання систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також планування і проведення підводного розмінування.