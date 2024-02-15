На "Рамштайні" говорили про посилення виробництва снарядів у Європі, - Міноборони

Учасники "Рамштайн-19" обговорили посилення виробництва артилерійських снарядів в Європі.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Управління преси та інформації Міноборони України Ілларіон Павлюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Цього разу приділили особливу увагу обговоренню посилення виробництва артилерійських снарядів, озброєння загалом в Європі. Це дуже важливо, тому що, коли ми маємо на Європейському континенті війну такого масштабу, без посилення власного виробництва не обійтися", - сказав він.

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Павлюк додав, що Росія теж збільшує виробництво зброї в умовах війни. Проте сукупна економіка країн-партнерів і учасників "Рамштайну" більше, ніж російська.

За словами речника Міноборони, країни-партнери вкотре висловили незмінну підтримку Україні під час засідання Контактної групи з оборони України.

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Нагадаємо, 19 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося вчора, 14 лютого. Це було перше засідання за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.