ДПСУ про режим контртерористичної операції в Білорусі: Більше схоже на привернення уваги

Прикордонники не фіксують якихось активних дій на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація про запровадження в одному з районів Гомельської області Білорусі, що межує з кордоном України, режиму контртерористичної операції більше схожа на привернення уваги", - йдеться в повідомленні.

За словами Демченка, в цьому районі на території Білорусі планувалося проведення чергових навчань

"Які проводяться в Білорусі постійно. Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом.

Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо. Ми продовжуємо укріплювати наш кордон і пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій", - додав речник.

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