Процес конфіскації заморожених активів РФ маємо запустити вже цьогоріч, - Шмигаль

Варто створити загальну правову рамку, яка дозволить передавати кошти агресора на користь жертви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час презентації третьої оцінки збитків і потреб на відновлення України (RDNA3), проведеної за участю Світового банку.

"Гостро постає питання ресурсів на відбудову. Позиція України залишається незмінною - платити повинна Росія. Головним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація заморожених російських активів. Маємо запустити цей процес уже цього року. Використання доходів від активів Російської Федерації вважаємо можливим проміжним рішенням, яке не скасовує необхідність повної конфіскації", - наголосив прем'єр.

За словами Шмигаля, Україні та міжнародним партнерам необхідно створити загальну правову рамку, яка дозволить передавати на користь жертви - України - кошти агресора - Росії. Очікується, що такий принцип у майбутньому працюватиме щодо всіх агресивних воєн у світі.

"Таким чином, ми створимо дієвий запобіжник від свавілля диктаторів з імперськими амбіціями", - підсумував прем'єр-міністр.

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