Туреччина добиватиметься посередництва між Україною та РФ, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність виступити посередником між Україною і РФ. Він вірить у можливість встановлення "справедливого" миру між двома країнами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АРА.

"Ми неодноразово зводили разом сторони в Туреччині. Ми можемо зробити це знову і відкрити двері до миру через управління процесом, орієнтоване на рішення, вільне від зовнішнього впливу", - заявив Ердоган.

При цьому він додав, що продовжує зусилля для мирних переговорів між лідерами країн.

Також читайте: Туреччина вірить у можливість "справедливого миру" між Україною та Росією, - Ердоган

"Під час наших зустрічей і з президентом Путіним, і з президентом Зеленським ми продовжуємо наші зусилля в цьому напрямку", - підкреслив Ердоган.