Росіяни, ймовірно, мають проблеми з логістикою, тому рідко використовують "Калібри", - Ігнат

Російські загарбники останнім часом рідко застосовують "Калібри" для ударів по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

"Є проблеми з "Калібрами", це очевидно. Це вже всі зауважують, що дуже мало вони використовують цих ракет", - заявив Ігнат.

Він зазначив, що сьогодні росіяни застосували дві крилаті ракети "Калібр", їх знищила ППО. Під час попереднього ракетного удару - три "Калібри". Це може бути пов'язано з логістичними проблемами, які виникли після вдалих ударів ЗСУ по тимчасово окупованому Криму. "Калібри" перевозили й заряджали з основної бази росіян в Севастополі.

"Але вони були відтіснені нашими Силами оборони. Чорноморський флот Росії відійшов далі до бази новоросійська. Можливо інші технічні проблеми, це і виготовлення, і платформи які їх запускають", - пояснив речник.

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Ігнат також зазначив, що під час цієї атаки ворог знову застосував широку номенклатуру різних типів ракет.

"Фактично вони використовують все, що у них є. Тому ми називаємо комбінований удар - з різних напрямків, з різних носіїв повітряного, морського, наземного базування", - розповів Ігнат.