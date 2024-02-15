Зеленський та Шольц у Берліні можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки для України

Президент Володимир Зеленський може підписати двосторонню безпекову угоду з канцлером Німеччини Олафом Шольцом під час свого візиту до Берліну у п’ятницю, 16 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wirtschafts Woche.

Представник уряду в Берліні підтвердив зустріч Зеленського з Шольцом.

"Очікується, що, як і у Франції, буде підписано двосторонню угоду про безпеку", - йдеться в повідомленні.

Безпекові угоди були підписані ще на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. На ньому глави держав і урядів Альянсу домовилися, що окремі країни-члени укладуть з Україною довгострокові угоди про безпеку.

Це буде другий візит Зеленського до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину і Францію 16 і 17 лютого.

Також Зеленський буде присутній на Мюнхенській безпековій конференції.