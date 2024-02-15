Пістолети, кулемети, гвинтівки: українські штурмовики отримають зброю від найкращих світових виробників, - Міноборони

Від початку лютого Міністерство оборони України оформило свідоцтва про реєстрацію 20 зразків стрілецької зброї іноземного виробництва. Серед них, зокрема, штурмові гвинтівки Colt та кулемет PZD 556.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Як зазначається, пістолети, кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки відомих світових виробників підсилять бойові спроможності українських підрозділів.

За словами Гаврилюка, це продукція відомих у світі виробників – компаній Colt, Česká Zbrojovka, DSS, Heckler & Koch GmbH, Browning.

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Також реєстраційні свідоцтва для експлуатації у військах отримали чотири зразки 40-мм гранатометів виробництва США, Туреччини та Німеччини. Окрім того, чотири типи монокулярів та бінокулярів нічного бачення чеського, американського та французького виробництва.

"Отримання реєстраційного свідоцтва для закордонних зразків озброєння та військової техніки дозволяє закуповувати їх та вводити до штатів військових частин", - зауважили в Міноборони.

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