Наші партнери на "Рамштайні" самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, - Міноборони

На останньому засіданні у форматі "Рамштайн" наші партнери вже самі говорили про необхідність надати України далекобійну зброю.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Управління преси та інформації Міноборони України Ілларіон Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"На цьому "Рамштайні" партнери самі говорили про необхідність надати Україні зброю глибинного ураження… У нас є повне розуміння, що це надзвичайно важлива частина боротьби і знекровлення нашого ворога", - наголосив він.

Така зброя дасть змогу Україні завдавати ударів по логістичних шляхах ворога, складах і командних пунктах на тимчасово окупованих територіях, зазначив Павлюк.

"Наші партнери добре розуміють, що це потрібно і яке саме озброєння потрібне", - додав він.

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