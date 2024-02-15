Засідання Ради Україна-НАТО стартувало у Брюсселі

У Брюсселі розпочалося засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: "Ласкаво просимо на засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. І особливе привітання міністру Умєрову, який приєднується до нас через відеотелеконференцію. Приємно бачити вас на екрані".

Він нагадав, що у лютому буде два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Завдяки екстраординарній хоробрості та рішучості ваших збройних сил, а також непохитній підтримці союзників по НАТО та партнерів Україна залишається незалежною, суверенною державою. Сьогодні міністр Умєров проінформує нас про ситуацію на місцях в Україні, і ми також обговоримо надання подальшої підтримки і як ще більше наблизити Україну до членства в НАТО", - сказав генсек Альянсу.

Раду Україна-НАТО було створено у липні 2023 року на саміті альянсу у Вільнюсі.

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