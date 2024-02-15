40% українців довіряють Сирському. 35% не чули про нього в лютому, - опитування КМІС

35% українців у лютому 2024 року не знали, хто такий Олександр Сирський, 48% не знали про нього в грудні. При цьому 40% українців довіряють новому головкому.

Такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Формально Сирському серед усіх респондентів довіряють 40%, не довіряють 21%. Ще 4% не визначилися зі своїм ставленням.

При цьому 35% українців не знали його в лютому (а в грудні не знали 48%).

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У перерахунку до тих, хто його знає, у лютому йому довіряють 62%, не довіряють - 33%. У грудні співвідношення було 63% проти 29%, тобто порівняно з груднем ставлення до нього практично не змінилося.

"Принципово важливо, що новий Головнокомандувач має довіру населення, та історія з відставкою В. Залужного не позначилася на показниках довіри О. Сирському", - прокоментував результати дослідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

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Опитування було проведене 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1202 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Похибка в мирний час не мала би не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.