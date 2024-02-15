Частину співробітників ДЗНД СБУ, які стежили за журналістами, відправили в зону бойових дій на Донбас, - Bihus.Info

Bihus.Info повідомив, що частину тих, хто стежив за журналістами проєкту, наразі відправили до Донецької та Луганської областей.

Про це проєкт інформує у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Раніше журналісти надіслали запит до СБУ, в якому запитали:

- про кого саме йшлося в коментарі СБУ щодо кадрових рішень в Департаменті захисту національної державності?

- чи продовжують виконувати свої службові обов'язки зараз представники ДЗНД СБУ, про яких йдеться в сюжеті Bihus.Іnfo, а саме Ігор Кравченко, Євген Коноваленко, Тарас Садовник? Чи будуть вони відсторонені?

- хто зараз виконує обов'язки керівника Департаменту захисту національної державності?

"У відповіді СБУ повідомила, що виконувачем обов'язків керівника ДЗНД тимчасово призначено Андрія Іщука. А фігуранти нашого розслідування начебто вже в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

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Стеження за журналістами Bihus.info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео - а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.

Згодом Рада викликала голову СБУ Малюка для доповіді.

Стало відомо, що досудове розслідування у справі про стеження за Bihus.infо здійснюватиме ДБР. Після цього ще одну справу про стеження за співробітниками Bihus.Info передали до ДБР.

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