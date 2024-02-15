Греція хоче брати активну участь у відновленні України після війни, - МЗС
Про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгій Герапетрітіс на відкритті Міжнародної конференції з відновлення України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Греції.
"Багато компаній та установ з накопиченим досвідом і порівняльними перевагами в галузі реконструкції та відновлення активно працюють у нашій країні. До таких секторів належать енергетична інфраструктура, судноплавство, цифровізація, будівництво, захист культурної спадщини, сільськогосподарський сектор, туризм і багато інших галузей", - зазначив він.
За його словами, залучення грецької ділової спільноти та державного сектору до участі у відновленні України також зробить значний внесок у використання можливостей, які незабаром з'являться завдяки надходженню значних коштів ЄС.
Герапетрітіс наголосив, що Греція з першого дня війни в Україні зайняла чітку принципову позицію.
"Греція повністю підтримала Україну, вона твердо стояла на боці міжнародного права проти будь-якого неспровокованого нападу, проти будь-якого порушення суверенітету, проти будь-якої тенденції до ревізіонізму. Ми солідарні з країною, яка зазнала нападу, і будемо всіляко підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет", - зауважив глава грецького МЗС.
Міністр зазначив, що громадяни грецького походження століттями мирно жили на берегах Чорного моря, тому "ніхто не забуває про злочини в Маріуполі".
"У місті з грецькою назвою і зі значним населенням грецького походження, так само як ми не забуваємо про бої та втрати в Одесі. Російський військовий наступ на Україну - це не тільки загроза безпеці Європи. Він ставить під загрозу мир і стабільність у всьому світі, грубо порушуючи Статут ООН і встановлені норми міжнародного права", - додав Герапетрітіс.