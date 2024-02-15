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46% українців вважають, що справи в країні розвиваються в неправильному напрямку, 44% - що в правильному, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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україна,діти,українці
В Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку. Порівняно з груднем 2023 року зараз уперше більше тих, хто вважає напрямок справ неправильним.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

В грудні 2023 року 54% вважали напрямок справ правильним, а зараз показник знизився до 44%.

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Натомість число тих, хто вважає напрямок справ неправильним, зріс з 32% у грудні до 46% в лютому.

Думка українців про правильність розвитку справ в країні

Найбільш критично налаштовані мешканці Заходу України: там 55% вважають напрямок справ неправильним, 35% - правильним. В інших регіонах трохи більше тих, хто вважає напрямок справ правильним.

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Що українці в різних регіонах думають про правильність розвитку справ в країні

Опитування було проведене 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1202 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Похибка в мирний час не мала би не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Старый Котяра 91554d72
    Сльози щастя заливають мені очі, коли читаю опитування КМІС.
    Якби мені так платили, як цим пиз...нам, то і не такі цифри можу нафантазувати.
  • алекс алекс 48ebac15
    Ці "опитування" пишуть в кабінетах ОПи. Поспілкуйтеся з простими людьми в транспорті, на ринках, в лікарнях, в інших людних місцях і ви самі складете висновок щодо "довіри" напрямку, яким прямує zелена шобла на чолі з головним zебуїном
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    У цьому недолугому опитуванні є ще один цікавий нюанс, а саме - ЯК МОЖЕ БУТИ ТАК, ЩО 46% ОПИТАНИХ ВВАЖАЮТЬ ЩО СПРАВИ ЙДУТЬ НЕ У ТОМУ НАПРЯМКУ І ПРИ ЦЬОМУ 67% ЦИХ САМИХ РЕСПОНДЕНТІВ В ІНШОМУ ОПТУВАННІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРЕЗИДЕНТА КОТРИЙ ЦІ САМІ НЕПРАВИЛЬНІ НАПРЯМКИ РОБИТЬ ВЛАСНИМИ РУКАМИ???!!! НОНСЕНС!
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