46% українців вважають, що справи в країні розвиваються в неправильному напрямку, 44% - що в правильному, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

В Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку. Порівняно з груднем 2023 року зараз уперше більше тих, хто вважає напрямок справ неправильним.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

В грудні 2023 року 54% вважали напрямок справ правильним, а зараз показник знизився до 44%.

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Натомість число тих, хто вважає напрямок справ неправильним, зріс з 32% у грудні до 46% в лютому.

Найбільш критично налаштовані мешканці Заходу України: там 55% вважають напрямок справ неправильним, 35% - правильним. В інших регіонах трохи більше тих, хто вважає напрямок справ правильним.

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Опитування було проведене 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1202 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Похибка в мирний час не мала би не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.