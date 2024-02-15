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18-річний український футзаліст Богдан Козак загинув у бою проти російських окупантів

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У бою проти російських окупантів загинув 18-річний український футзаліст Богдан Козак.

Про це в Instagram повідомила пресслужба УАФ, передає Цензор.НЕТ.

Богдан Козак

"Перед вступом до лав Сил оборони, хлопець виступав за КІВС "Клуб Ігрових Видів Спорту". В 2023-му році Богдан підписав контракт із третьою окремою штурмовою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Проходив військовий вишкіл у іспанському місті Толедо, після чого виконував бойові завдання на східному напрямку фронту", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • shokolad
    Сончко(((.. Як же ж боляче.. Вічна слава Тобі, Друже. На колінах..
  • Hanka Panyanka
    великий сум...
  • Amber
    Чому ця дитина була на фронті ?

    Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Богдана 😪😪😪
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