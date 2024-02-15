18-річний український футзаліст Богдан Козак загинув у бою проти російських окупантів

У бою проти російських окупантів загинув 18-річний український футзаліст Богдан Козак.

Про це в Instagram повідомила пресслужба УАФ, передає Цензор.НЕТ.

"Перед вступом до лав Сил оборони, хлопець виступав за КІВС "Клуб Ігрових Видів Спорту". В 2023-му році Богдан підписав контракт із третьою окремою штурмовою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Проходив військовий вишкіл у іспанському місті Толедо, після чого виконував бойові завдання на східному напрямку фронту", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Бойовий медик Михайло Лазорик загинув на фронті. ФОТО