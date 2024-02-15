Довіра до Зеленського падає весь час з травня 2022 року, - КМІС

З початком повномасштабного вторгнення довіра українців до президента Володимира Зеленського зросла з 37% до 90%. Відтоді вона постійно знижується і зараз складає 64%.

Про це йдеться в результатах дослідження Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У лютому 2022 року, перед вторгнення, В. Зеленському довіряли 37%. Після вторгнення на тлі його дій та загалом ефекту "згуртування навколо лідера" ("rally around the flag") довіра йому різко зросла до 90% станом на травень 2022 року", - йдеться у повідомленні.

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Відтоді за півтора роки довіра до Зеленського знизилася на 13 процентних пунктів - з 90% до 77%. За наступних два місяці до початку лютого він втратив ще 12 процентних пунктів - довіра знизилася з 77% до 65%. Одразу після відставки В. Залужного довіра знизилася ще на 5 процентних пунктів до 60%.

Довіра українців до президента Володимира Зеленського

"Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють В. Зеленському, але на кінець цього періоду показник становить 60%", - пояснили соціологи.

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