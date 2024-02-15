Росія не становить загрози безпеці жодної країни-члена НАТО, - глава МЗС Угорщини Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що НАТО набагато сильніший за Росію, тому їй немає сенсу нападати на країни-члени Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Сійярто сказав під час свого візиту до Хорватії.

Сійярто не погодився з кількома західними військовими посадовцями, які вважають можливим напад Росії на країну-члена НАТО протягом наступних кількох років.

"Навіщо їм (росіянам. - Ред.) це робити? НАТО набагато сильніший за Росію. Навіщо комусь нападати на когось, хто набагато сильніший за нього? Який у цьому сенс?" – сказав він.

"Росія не становить загрози безпеці для жодної країни-члена НАТО", – заявив глава МЗС Угорщини.

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