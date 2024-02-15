Трамп намагається просувати пропозицію щодо надання допомоги Україні в кредит

Колишній президент США та ймовірний кандидат на наступних виборах Дональд Трамп просуває свою ідею надати Україні допомогу у вигляді кредиту, поки Конгрес зволікає зі схваленням подальшої підтримки Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Трампа у ході своєї передвиборчої кампанії у Південній Кароліні наводить Bloomberg.

"Вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це так. Займіть їм гроші. Якщо вони впораються, вони повернуть нам гроші. Якщо вони не впораються, вони не повинні повертати нам гроші. Чому ви повинні просто віддати їм гроші? Зробіть це у вигляді кредиту", - зазначив Трамп.

Експрезидент США порівняв такий план з угодами, які він раніше укладав із потенційно успішними спортсменами, які не мали грошей на початку своєї кар'єри.

"Я так роблю зі спортсменами. Наприклад, з професійними гольфістами, які, на мій погляд, дуже хороші. У них немає грошей, але у них великий талант. Я говорю: "Ось угода", - додав він.

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Така пропозиція Трампа прозвучала на тлі розгляду в Конгресі США нової допомоги в Україні понад 60 млрд доларів.

Цього тижня Сенат США ухвалив законопроект з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб ініціатива набула чинності, її має підтримати Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Поки невідомо, чи погодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті.

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