Шмигаль запропонував Туску знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам
Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ключова тема — ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим. Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима.
Запропонував польському колезі у діалозі між нашими урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам", - йдеться в повідомленні.
Шмигаль зазначив, що водночас об'єм імпорту з РФ та третіх країн, зокрема зернових, до ЄС зростає
"Україна і Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок. Маємо бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни", - підсумував прем'єр.