Шмигаль запропонував Туску знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову із польським колегою Дональдом Туском.

Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ключова тема — ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим. Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима.



Запропонував польському колезі у діалозі між нашими урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що водночас об'єм імпорту з РФ та третіх країн, зокрема зернових, до ЄС зростає

"Україна і Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок. Маємо бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни", - підсумував прем'єр.

Читайте: Процес конфіскації заморожених активів РФ маємо запустити вже цьогоріч, - Шмигаль