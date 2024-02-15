Новини

Шмигаль запропонував Туску знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам

1 40916
туск,шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову із польським колегою Дональдом Туском.

Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ключова тема — ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим. Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима.

Запропонував польському колезі у діалозі між нашими урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що водночас об'єм імпорту з РФ та третіх країн, зокрема зернових, до ЄС зростає

"Україна і Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок. Маємо бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни", - підсумував прем'єр.

Читайте: Процес конфіскації заморожених активів РФ маємо запустити вже цьогоріч, - Шмигаль

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Anatoly KANEVSKY 37912a48
    і де його шукати? польські інтєрєси з українськими йдуть у розріз. А огидна форма боротьби з польського боку не залишає простору для маневру. Нас хочуть знищити, а ми хочемо жити. Нашою бідою скористаються мародери з усіх боків. Не сподівайтеся на щиру допомогу та співчуття. Ні від кого!
  • Валентин Коваль 7c749467
    Чорне море наша дорога а Європа вона сита
  • CryptoShorts
    ПОТУЖНО, блд! і заперечити нічого
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини