Росія збирається мобілізувати в 2024 році 400 тис. осіб, - FT
Про це з посиланням на неназваних українських чиновників пише видання Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Воно також зазначає, що протягом року РФ виробила 4 млн артилерійських снарядів та кілька сотень танків. FT пише, що Росія відновлює свою військову промисловість зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав неможливою.
"Хоча російська армія інтенсивно дислокована в Україні та зазнала величезних втрат протягом двох років конфлікту, більшість західних чиновників очікують, що вона зможе відновити свої сили протягом п’яти-шести років", - йдеться в матеріалі.
Видання пише, що Захід б’є на сполох через войовничі наміри Росії.
"Її сухопутні сили в Україні деградували, але її військово-повітряні сили та флот в основному недоторкані, і Росія все ще є великою ядерною державою", - цитує FT неназваного британського чиновника.