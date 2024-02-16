Росія збирається мобілізувати в 2024 році 400 тис. осіб, - FT

Росія без оголошення загальної мобілізації збирається відправити у 2024 році до війська 400 тис. осіб.

Про це з посиланням на неназваних українських чиновників пише видання Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно також зазначає, що протягом року РФ виробила 4 млн артилерійських снарядів та кілька сотень танків. FT пише, що Росія відновлює свою військову промисловість зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав неможливою.

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"Хоча російська армія інтенсивно дислокована в Україні та зазнала величезних втрат протягом двох років конфлікту, більшість західних чиновників очікують, що вона зможе відновити свої сили протягом п’яти-шести років", - йдеться в матеріалі.

Видання пише, що Захід б’є на сполох через войовничі наміри Росії.

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"Її сухопутні сили в Україні деградували, але її військово-повітряні сили та флот в основному недоторкані, і Росія все ще є великою ядерною державою", - цитує FT неназваного британського чиновника.