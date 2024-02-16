Франція, Греція та Кіпр заблокували рішення про закупівлю боєприпасів для України поза ЄС, - Politico

Три країни Євросоюзу заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС. Блок може спробувати зменшити їх дефіцит в Україні, використовуючи гроші ЄС для спільної закупівлі боєприпасів на світовому ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За словами трьох дипломатів ЄС, невелика група європейських країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі боєприпасів за межами блоку.

Відмову пояснюють необхідністю у замовленнях європейських виробників зброї для нарощування власного виробництва.

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За словами дипломатів, на засіданні Комітету з питань політики та безпеки, що відбулося цього тижня, більшість країн ЄС висловилися за те, щоб дозволити використовувати гроші ЄС для закупівлі снарядів, вироблених за межами ЄС, як надзвичайний захід для допомоги Україні. Однак Франція, Греція та Кіпр виступили проти.

Раніше у Франції заявляли, що дозволять закупівлі за межами ЄС, якщо блок не виконає обіцянку щодо постачання 1 млн снарядів до березня, що і станеться, зазначили дипломати.

Крім того, Франція також не хоче розкривати загальну суму своїх поставок в Україну, попри тиск з боку Німеччини.

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