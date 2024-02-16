Конгрес США вже "кілька тижнів" знає про загрозу розробки РФ протисупутникової зброї, - спікер Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес вже кілька тижнів знає про загрозу розробки Росією протисупутникової зброї після засекреченого брифінгу за участю старших радників президента Джо Байдена з питань національної безпеки. Відповідь Штатів має бути негайною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

За словами Джонсона, вперше про те, що Росія розробляє протисупутниковий потенціал, йому повідомили в січні. Однак ця загроза стала відома цього тижня завдяки публічному попередженню голови Палати представників з розвідки Майка Тернера.

"Ми знаємо про це вже кілька тижнів. Ми попросили про зустріч з президентом. Я зробив це, ми зробили це письмово в січні", - зазначив спікер Палати представників.

Лист президенту було надіслано 31 січня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден доручив провести переговори з Росією щодо запуску ядерної зброї в космос, - Кірбі

За словами законодавців, у четвер ввечері в Капітолії для них провели брифінг радник з національної безпеки Джейк Салліван, директор Національної розвідки Авріл Хейнс і представник Пентагону.

"Сполучені Штати не можуть покладатися на інші країни у розв'язанні подібних питань. Ми повинні зробити це самі, і ми зробимо це", - додав Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роскосмос" втратив 80% міжнародних замовлень через санкції