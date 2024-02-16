Конгрес США вже "кілька тижнів" знає про загрозу розробки РФ протисупутникової зброї, - спікер Джонсон
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
За словами Джонсона, вперше про те, що Росія розробляє протисупутниковий потенціал, йому повідомили в січні. Однак ця загроза стала відома цього тижня завдяки публічному попередженню голови Палати представників з розвідки Майка Тернера.
"Ми знаємо про це вже кілька тижнів. Ми попросили про зустріч з президентом. Я зробив це, ми зробили це письмово в січні", - зазначив спікер Палати представників.
Лист президенту було надіслано 31 січня.
За словами законодавців, у четвер ввечері в Капітолії для них провели брифінг радник з національної безпеки Джейк Салліван, директор Національної розвідки Авріл Хейнс і представник Пентагону.
"Сполучені Штати не можуть покладатися на інші країни у розв'язанні подібних питань. Ми повинні зробити це самі, і ми зробимо це", - додав Джонсон.