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Конгрес США вже "кілька тижнів" знає про загрозу розробки РФ протисупутникової зброї, - спікер Джонсон

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес вже кілька тижнів знає про загрозу розробки Росією протисупутникової зброї після засекреченого брифінгу за участю старших радників президента Джо Байдена з питань національної безпеки. Відповідь Штатів має бути негайною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

За словами Джонсона, вперше про те, що Росія розробляє протисупутниковий потенціал, йому повідомили в січні. Однак ця загроза стала відома цього тижня завдяки публічному попередженню голови Палати представників з розвідки Майка Тернера.

"Ми знаємо про це вже кілька тижнів. Ми попросили про зустріч з президентом. Я зробив це, ми зробили це письмово в січні", - зазначив спікер Палати представників.

Лист президенту було надіслано 31 січня.

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За словами законодавців, у четвер ввечері в Капітолії для них провели брифінг радник з національної безпеки Джейк Салліван, директор Національної розвідки Авріл Хейнс і представник Пентагону.

"Сполучені Штати не можуть покладатися на інші країни у розв'язанні подібних питань. Ми повинні зробити це самі, і ми зробимо це", - додав Джонсон.

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Gary Grant
    Мудак.
  • Oleksandr Onys
    Тому саме час на канікули!
  • Михайло Иляш
    треба продовжувати речення "і я як і всі трампісти помагаєм РФ стати знову великою". Господи - планета населена рожевими поні
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