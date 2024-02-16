Україні необхідні надійні гарантії безпеки після війни через її довгий кордон з РФ, - Кірбі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю польському виданню Interia повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.
Він також наголосив, що поки триває війна, Україні не можна думати про членство в НАТО.
"Звичайно, віримо, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Ще багато треба зробити. Нам необхідно подумати, які гарантії безпеки слід надати Україні в рамках оборонного партнерства", – сказав Кірбі.
Він зазначив, що незалежно від термінів та підсумків сьогоднішньої війни Україна матиме довгий кордон з Росією.
"Українці мають право цього побоюватися. Тому все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще існуючої загрози з боку Росії", – заявив представник адміністрації США.
Чиновник наголосив, що одночасно Україна має працювати над реформами для вступу до НАТО й у Києві про це знають.
Нагадаємо, Нижня палата Конгресу США пішла на канікули, не розглянувши питання щодо допомоги Україні. Конгресмени повернуться до Вашингтона 28 лютого.