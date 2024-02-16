Україні необхідні надійні гарантії безпеки після війни через її довгий кордон з РФ, - Кірбі

Україні необхідні надійні гарантії безпеки, оскільки її народ побоюватиметься агресії Росії й після закінчення нинішньої війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю польському виданню Interia повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

Він також наголосив, що поки триває війна, Україні не можна думати про членство в НАТО.

"Звичайно, віримо, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Ще багато треба зробити. Нам необхідно подумати, які гарантії безпеки слід надати Україні в рамках оборонного партнерства", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що незалежно від термінів та підсумків сьогоднішньої війни Україна матиме довгий кордон з Росією.

"Українці мають право цього побоюватися. Тому все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще існуючої загрози з боку Росії", – заявив представник адміністрації США.

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Чиновник наголосив, що одночасно Україна має працювати над реформами для вступу до НАТО й у Києві про це знають.

Нагадаємо, Нижня палата Конгресу США пішла на канікули, не розглянувши питання щодо допомоги Україні. Конгресмени повернуться до Вашингтона 28 лютого.