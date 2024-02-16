Зеленський прибув з візитом до Німеччини. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 лютого, прибув з візитом до Берліна.

Як передає Цензор.НЕТ, про глава держави повідомив в Telegram.

"Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості.

Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", - зазначив він.

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Очікується, що Зеленський відвідає Федеральну канцелярію для зустрічі з Шольцем о 12 годині, а незабаром після цього буде підписано угоду з безпеки. Після цього Зеленський та Шольц проведуть прес-конференцію, яку заплановано приблизно на 13:00.

У суботу, 17 лютого, Зеленський стане гостем Мюнхенської безпекової конференції, де виступить із промовою і проведе переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

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