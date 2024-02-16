Лавров боїться, що Україна отримає далекобійну зброю, яка дістане до "серця Росії"
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Голова МЗС РФ Сергій Лавров, що ЄС нібито склав "рекомендації" для отримання Україною далекобійної зброї, що здатна вражати цілі далеко в тилу в Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
"За нашими даними, ЄС склав рекомендації для України - потрібно робити ставку на постачання далекобійної зброї, щоб "дістати до серця Росії", - заявив Лавров.
Він додав, що європейці нібито виходять з того, що наявною зброєю виграти війну неможливо.
Лавров також повторив звичайні кремлівські тези про те, що Захід "використовує" Україну, щоб стримувати Росію, завдати їй стратегічної поразки та не дозволити Москві відігравати роль на світовій арені, на яку вона начебто має право.