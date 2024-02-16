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Лавров боїться, що Україна отримає далекобійну зброю, яка дістане до "серця Росії"

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Голова МЗС РФ Сергій Лавров, що ЄС нібито склав "рекомендації" для отримання Україною далекобійної зброї, що здатна вражати цілі далеко в тилу в Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"За нашими даними, ЄС склав рекомендації для України - потрібно робити ставку на постачання далекобійної зброї, щоб "дістати до серця Росії", - заявив Лавров.

Він додав, що європейці нібито виходять з того, що наявною зброєю виграти війну неможливо.

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Лавров також повторив звичайні кремлівські тези про те, що Захід "використовує" Україну, щоб стримувати Росію, завдати їй стратегічної поразки та не дозволити Москві відігравати роль на світовій арені, на яку вона начебто має право.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Дєжурноє ржаніє. З такими союзниками, як у України, коняка може спати спокійно.
  • AbOriginal_UA
    Не обов'язково дістати до серця, буде добре жахнуть вам по яйцям !
  • Salvador Dali
    Болваны из шапито не способны провести результативные переговоры по получению дальнобойки,шестерка суперменеджеров может только создавать отменную систему казнокрадства.
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