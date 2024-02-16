Країни-члени НАТО мають дотримуватися зобов’язань і витрачати 2% ВВП на оборону, - міністр оборони Великої Британії Шеппс
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Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс на тлі резонансних висловлювань експрезидента США Дональда Трампа про Альянс заявив, що усі країни НАТО мають дотримуватися своєї обіцянки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
"Усі згодні з генеральним секретарем НАТО. Стаття 5 священна. Але водночас слід сказати, що правильно, щоб усі країни відігравали свою роль", - сказав Шеппс.
Він додав, що країни НАТО збільшують витрати на оборону не через Трампа, а через війну у Європі, яка "показує, що це необхідно".
Міністр додав, що лідерство США в НАТО "значною мірою відповідає інтересам Америки".
"Це не вихлюпується, тому що, знаєте, Європа потребує вашої допомоги, а ви якимось чином морально зобов’язані", - сказав він.