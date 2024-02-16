Ситуація в Авдіївці важка, але контрольована. Воїни намагаються прорвати "кільце" окупантів і це виходить, - 3 ОШБр. ВIДЕО

Вже понад 12 діб воїни 3 окремої штурмової бригади займають смугу відповідальності всередині Авдіївки.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник командира 3-ї ОШБр Збройних сил України майор Родіон Кудряшов, передає Цензор.НЕТ.

"Противник дійсно дуже сильно переважає нас. Серед підрозділів, які є проти нас, не тільки моторизовані та механізовані стрілецькі підрозділи. Є і спецпідрозділи, зокрема ГРУ ЗС РФ, які є флагманом у тиску на місто Авдіївка. Щодо боїв, які точаться в місті, щодо наших позицій. Є в деяких відрізках ситуація критична, є напружена. У деяких випадках у нас 180 градусів, в деяких є навіть 360 градусів (оточення. - Ред.). Ми намагаємося вирівняти ситуацію і на дану хвилину ситуація важка, але контрольована", - сказав Кудряшов.

"Є змога це, скажімо так, внутрішнє кільце розкрити за допомогою ударно-штурмових дій. В принципі в нас на сьогодні це виходить", - зазначив він.

Кудряшов підтвердив, що в Авдіївці тривають маневри ЗСУ, про які уночі заявив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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"Є певні етапи цих дій. Перше, нам доводиться відходити з позицій, тому що їх просто рівняють із землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції, для того, щоб утримувати лінію оборону. Також у деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста, і теж переходимо на більш вигідні позиції, для того, щоб якісніше чинити опір", - додав він.

Кудряшов також прокоментував інформацію про захоплення російськими військовими укріпрайону "Зеніт". На його думку, ця подія має психологічний вплив на російських військових, але армія Росії не має достатніх сил утримувати ці позиції.

"Це більше агітація "успішних" дій Російської Федерації. На сьогодні противник, по всій інформації, не має потужних позицій, для того, щоб їх утримувати", – зауважив він.

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