США зараз не бачать загрози для НАТО від Росії, - Білий дім

США поки що не бачать безпосередньої військової загрози для країн НАТО з боку Росії.

Про це речник Білого дому Джон Кірбі сказав в інтерв'ю польському виданню Interia, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Росія сьогодні зосереджена "у пастці" в Україні.

"Ми не бачимо прямої загрози НАТО, східному флангу, не бачимо її на даний момент. Однак Путін ясно дає зрозуміти, що він не хоче, щоб НАТО було сильним чи розширювалося", - сказав Кірбі.

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Він зазначив, що диктатор Володимир Путін одночасно дає зрозуміти, що війна проти України є для нього битвою проти Заходу, США та НАТО.

"Ми маємо серйозно ставитися до його риторики, і ми так і робимо. Саме тому ми послідовно посилюємо свою присутність на східному фланзі НАТО. Президент відправив до Європи ще 25 000 солдатів і не змінював цієї ситуації протягом двох років", - заявив чиновник.

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