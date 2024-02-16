Глава Euroclear Мострі виступила проти пропозиції G7 використати заморожені активи РФ

Директорка бельгійського депозитарію Euroclear Лів Мострі виступила проти використання заморожених російських активів як застави для допомоги Україні у відновленні. На її думку, це може негативно вплинути на фінансову стабільність у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мострі заявила в інтерв'ю Financial Times.

Euroclear - депозитарій, де зберігається левова частка заморожених активів російського Центробанку.

За її словами, план із заставою "дуже близький до непрямої конфіскації" і викликав би юридичні претензії.

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Мострі зауважила, що запропонований G7 план майже не відрізняється від стягнення активів. Цей крок може обернутися для Euroclear судовими позовами.

"Використання активів, які вам не належать, як застави дуже близько до непрямої конфіскації. Це могло б мати такі самі наслідки для ринків, як і пряма конфіскація", - зазначила вона.

"Ми не бачимо, як Центральний російський банк просто усвідомить той факт, що активи були стягнені та зобов’язання Euroclear за ними припинили існування", - додала Мострі.

Водночас директорка Euroclear більш прихильно оцінила план ЄС використовувати доходи, отримані від російських активів.

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Цей крок в Euroclear вважають "менш ризикованим", оскільки відсоткові доходи "юридично належать Euroclear".

На рахунках Euroclear знаходиться близько 191 млрд євро російського Центробанку. Це майже три чверті від усієї суми суверенних активів РФ, заморожених за кордоном після початку повномасштабної агресії Росії проти України.