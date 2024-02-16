Новини

Польські фермери почали блокаду шостого пункту пропуску "Корчова-Краковець"

3 331134
кордон
Блокувати пункт "Корчова-Краковець", попередньо, польські фермери планують до 8 березня 2024 року.

Про це Радіо Свобода заявила речниця Львівського прикордонного загону Кучковська, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогодні заблоковані всі пункти пропуску, де можуть проїжджати великогабаритні вантажівки з товаром. Попередньо, блокувати Корчову протестувальники обіцяють до 8 березня.

Зараз на ПП "Корчова-Краковець" найбільша черга вантажівок – 1730 машин. Водії обминаючи заблоковані раніше переходи, їхали саме сюди, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Також читайте: Через протест польських фермерів є проблеми з доставкою гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Евген Марчен
    Колись РФ і на них нападе, ось тоді і побачемо як вони будут блокувати...
  • Kan Kan 21c2f560
    В нас хренпіду відповідальний за зовнішню політику, а не Кулеба
  • Neftekachka Beznadega
    В стране где правит шут вообще имеется министерство иностранных дел во главе с министром. Это вопрос этого министра, который он должен обсуждать с руководством Польши на официальном уровне.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини