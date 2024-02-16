Польські фермери почали блокаду шостого пункту пропуску "Корчова-Краковець"

Блокувати пункт "Корчова-Краковець", попередньо, польські фермери планують до 8 березня 2024 року.

Про це Радіо Свобода заявила речниця Львівського прикордонного загону Кучковська, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогодні заблоковані всі пункти пропуску, де можуть проїжджати великогабаритні вантажівки з товаром. Попередньо, блокувати Корчову протестувальники обіцяють до 8 березня.

Зараз на ПП "Корчова-Краковець" найбільша черга вантажівок – 1730 машин. Водії обминаючи заблоковані раніше переходи, їхали саме сюди, передає кореспондентка Радіо Свобода.

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