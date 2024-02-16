Кемерон буде відстоювати інтереси України на Мюнхенській конференції, зустрічі міністрів G20 та засіданні Радбезу ООН, − Politico

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон буде лобіювати інтереси України під час конференції з питань безпеки у Мюнхені, на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи двадцяти", засіданні Ради безпеки ООН, а також під час телефонної розмови зі своїми колегами по "Групі семи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зазначається, що на зустрічі міністрів G20, яка відбудеться 21-22 лютого у Ріо-де-Жанейро, буде присутній міністр ЗС РФ Сергій Лавров. Офіційна двостороння зустріч міністрів Великої Британії та Росії не запланована, однак не виключена можливість коротшого тет-а-тет, яке може стати "незручним".

"Буде шумно", − цитує Politico одного з британських урядовців.

Також видання нагадало, що Росію цьогоріч не допустили до участі у Мюнхенській безпековій конференції.

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Крім того, очікується, що наступного тижня Кемерон візьме участь у засіданні Ради Безпеки в Нью-Йорку та телефонній розмові між союзниками G7 з нагоди річниці вторгнення РФ в Україну.