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Лукашенко заявив про затримання українських "диверсантів": "Болотами переповзали кордон"

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про затримання на заході його країни диверсантів з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруські державні ЗМІ.

"Лише сьогодні затримали кілька диверсантів на українському кордоні. За допомогою дронів, болотами, деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій - насамперед для здійснення диверсій на території Росії та Білорусії", - заявив ЛУкашенко.

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Він додав, що серед затриманих є білоруси.

Лукашенко також поскаржився, що на тиждень нібито відбувається по 2-3 таких "диверсій".

Нагадаємо, 15 лютого Білорусь запровадила режим контртерористичної операції в частині Гомельської області біля кордону з Україною. У Держприкордонслужбі України кажуть, що не фіксують якихось активних дій на кордоні з Білоруссю.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • lex lexov
    карту неси с позициями
  • Komunalnyk
    Нє. Так тобі ніхто не повірить. Карту неси!
  • Мрачный скептик
    Поддержка Украины хромает, вот быдло и подает голос.
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