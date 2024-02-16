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Викрито ексочільницю "Роспошти", яка під час окупації Ізюма працювала на рашистів, - СБУ

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сбу
Затримано зрадницю, які під час окупації Ізюма очолила "філію російської пошти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

До повномасштабного вторгнення РФ жінка була звичайною працівницею в одному із відділень Укрпошти. Але після захоплення міста жінка підтримала загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

"За це агресор призначив її на керівну посаду. У лавах псевдоустанови зловмисниця організувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора по домівках місцевих жителів. Також колаборантка у супроводі озброєних окупантів примусово роздавала кремлівську "макулатуру" всім відвідувачам захопленої пошти.

У цих "виданнях" російські автори виправдовували повномасштабне вторгнення рф, вихваляли місцевих гауляйтерів та закликали людей підтримати загарбників. Крім того фігурантка намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із символікою країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, після деокупації Ізюма жінка намагалася уникнути правосуддя, імітуючи надуманий статус "поза політикою".

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вона перебуває під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Безправный
    А выступление квартала в ДЫНЫРЫ ,это как расценивать?
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Це усе по дрібноті, але і за це, Українці вдячні службовцям СБУ !!
    Пильнуйте привладних та їх оточення, бо вони, гадять Україні ще з 2019 року, МАСШТАБНО та з кривавими наслідками!!
    Ст 28 ККУ Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
    При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
    Слава Україні! Пам'ятаймо про українців, які загинул у таборах ГУЛАГУ!!
  • Мрачный скептик
    Очередная совковая мразь. Обратите внимание, в какой уверенной позе она стоит. Знает, что ничего серьезного ей не будет.
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