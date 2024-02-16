Викрито ексочільницю "Роспошти", яка під час окупації Ізюма працювала на рашистів, - СБУ

Затримано зрадницю, які під час окупації Ізюма очолила "філію російської пошти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

До повномасштабного вторгнення РФ жінка була звичайною працівницею в одному із відділень Укрпошти. Але після захоплення міста жінка підтримала загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

"За це агресор призначив її на керівну посаду. У лавах псевдоустанови зловмисниця організувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора по домівках місцевих жителів. Також колаборантка у супроводі озброєних окупантів примусово роздавала кремлівську "макулатуру" всім відвідувачам захопленої пошти.

У цих "виданнях" російські автори виправдовували повномасштабне вторгнення рф, вихваляли місцевих гауляйтерів та закликали людей підтримати загарбників. Крім того фігурантка намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із символікою країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, після деокупації Ізюма жінка намагалася уникнути правосуддя, імітуючи надуманий статус "поза політикою".

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вона перебуває під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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