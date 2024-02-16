Країни НАТО б’ють на сполох через агресивну позицію РФ, - FT

Нові оцінки військового потенціалу Росії і її загроз безпеці НАТО призвели до зростання кількості застережень з боку західних урядів, які попереджають про можливий напад РФ на країни Альянсу. Країни НАТО мають інвестувати більше коштів в оборону.

Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

"Ми живемо у справді небезпечні часи й в момент, коли широкомасштабний конфлікт є більш вірогідним, ніж будь-коли в новітній історії", - заявив представник британської військової розвідки.

Інший британський військовий посадовець зазначив, що войовничі "наміри Росії все ще існують".

Однією з причин тривоги західних чиновників є відродження Росією своєї промислової оборонної машини протягом минулого року, яке відбулося зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав неможливою.

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Один європейський високопосадовець заявив, що "намір і здатність" Росії напасти на країну НАТО до кінця десятиліття є "майже консенсусом" у військовому альянсі.

"Єдиною змінною є можливість", - наголосив він.

Об'єднане командування НАТО з підтримки та забезпечення, командний центр Альянсу в південнонімецькому місті Ульм, розробляє плани розгортання військових сил НАТО по всій Європі, а також їх підтримки та посилення в разі конфлікту з Росією.

Зазначається, що будуть використані уроки, отримані в ході навчань Steadfast Defender, які моделюють широкомасштабний конфлікт з ворогом на сході НАТО, що робить їх найбільшими військовими навчаннями в історії Альянсу з часів холодної війни.

Адмірал Роб Бауер, який очолює комітет НАТО заявив, що навчання були спрямовані на "підготовку до конфлікту з Росією".

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Генерал сер Патрік Сандерс, який залишає посаду глави британської армії, попередив, що населення Великої Британії має бути готовим до потенційної війни з Росією.

FT також посилається на слова неназваного українського посадовця, який зазначив, що Київ має "сильні розвідувальні дані" про те, що Путін готується до війни проти країн Балтії.

Однак деякі члени Альянсу скептично ставляться до того, що російський диктатор планує напасти на члена НАТО.

"Ми вважаємо, що він (Путін - ред.) серйозно ставиться до наших зобов'язань за статтею 5 і не хоче воювати з НАТО", - додав високопоставлений представник американського оборонного відомства.

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