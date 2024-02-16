Троє чоловіків підірвалися на міні в Ізюмському районі, двоє - загинули
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Зранку 16 лютого поблизу с. Довгеньке Ізюмського району Харківської області на протипіхотній міні підірвалися троє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні зранку в полі в с. Довгеньке Ізюмського району на міні підірвалися троє цивільних. Двоє чоловіків 25 та 50 років, на жаль, загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ДСНС Харківської області, за попередньою інформацією люди підірвалися на протипіхотній міні типу ОЗМ.