Держприкордонслужба про українських "диверсантів" у Білорусі: Лукашенківський абсурд не припиняється

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує підігрувати терористичній Росії й робить заяви про нібито загрозу з боку України тільки для своєї внутрішньої аудиторії.

Про це заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"Лукашенко продовжує грати на боці терористичної Росії. Сьогоднішні його слова чергове підтвердження цьому. У нас вони звісно можуть викликати посмішку, але для своєї внутрішньої аудиторії йому потрібно робити такі заклики, щоб хоч і безпідставно, проте зазначати, що з України йде загроза", - зауважив він.

Їхня "контртерористична операція", яку за твердженням Лукашенка, ніхто не помітив, і це добре, тому що "не їх ума діло", щойно розпочалася, як відразу й закінчилася, наголосив речник ДПСУ.

"З результатом у "купу диверсантів та купу вибухівки". Лукашенківський абсурд не припиняється. Я досі згадую про його "тонни зброї", яку вони "затримували з України", а ще більше добре пам’ятаю звідки відбулося вторгнення Росії", - додав Демченко.

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