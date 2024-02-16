На Харківщині ідентифіковано 875 тіл загиблих під час окупації з 1008, - Нацполіція

На деокупованих територіях Харківської області правоохоронцям вдалося ідентифікувати 875 із 1 008 тіл загиблих. 29 з них - це діти.

Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"ворог залишив після себе 1 008 тіл убитих та загиблих, з яких 29 - дітей. Поліцейськими на сьогодні ідентифіковано 875 осіб, і ця робота не припиняється ні на день", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські області зареєстрували на Харківщині майже 17 тис. воєнних злочинів окупантів.

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Лише в Купʼянську російські окупанти вбили 200 цивільних і поранили понад 750 людей.

Також загарбники пошкодили понад 2,5 тисячі обʼєктів цивільної та критичної інфраструктури.

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