На Харківщині ідентифіковано 875 тіл загиблих під час окупації з 1008, - Нацполіція
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На деокупованих територіях Харківської області правоохоронцям вдалося ідентифікувати 875 із 1 008 тіл загиблих. 29 з них - це діти.
Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"ворог залишив після себе 1 008 тіл убитих та загиблих, з яких 29 - дітей. Поліцейськими на сьогодні ідентифіковано 875 осіб, і ця робота не припиняється ні на день", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські області зареєстрували на Харківщині майже 17 тис. воєнних злочинів окупантів.
Лише в Купʼянську російські окупанти вбили 200 цивільних і поранили понад 750 людей.
Також загарбники пошкодили понад 2,5 тисячі обʼєктів цивільної та критичної інфраструктури.