Зеленський і Шольц почали переговори: Заплановано підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, глава держави прибув до Відомства Федерального канцлера Німеччини у Берліні, де почалися його переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

"Лідери планують обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах.

За підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина", - йдеться в повідомленні.

За даними ОП, Зеленський та Шольц також обговорять питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.

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