Зеленський і Шольц почали переговори: Заплановано підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки. ФОТО
2 29629
Президент Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, глава держави прибув до Відомства Федерального канцлера Німеччини у Берліні, де почалися його переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.
"Лідери планують обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах.
За підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина", - йдеться в повідомленні.
За даними ОП, Зеленський та Шольц також обговорять питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.