У Куп’янському районі прискорено евакуацію цивільного населення через посилення ворожих обстрілів, - ОВА

У зв’язку з посиленням російських обстрілів впродовж останнього місяця та хаотичними атаками окупантів, зростає кількість охочих евакуюватися з Куп’янського району Харківської області.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"За останній місяць ми фіксуємо збільшення ударів по наших цивільних населених пунктах. Ударів завдають і по Куп’янську, і по населених пунктах в Куп’янському районі. Ворог б’є, не розбираючись: не прив’язує удари ні до логістичних маршрутів, ні до підприємств, ні до критичної інфраструктури – абсолютно хаотичні удари всіма видами озброєння", - зазначив він.

За словами Синєгубова, евакуація, яка була оголошена з 27 населених пунктів, відбувається активніше, оскільки цивільні розуміють, що йдеться вже фактично про їхнє життя.

Очільник ОВА додав, що з цього напрямку за місяць вивезли понад 1000 людей, з них 60 діти.

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