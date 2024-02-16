Верховний суд підтвердив правдивість розслідування зв’язків Parimatch з Росією після початку війни

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду відхилив позов групи компаній Parimatch до інформаційного агентства РБК-Україна через розслідування 2022 року про зв’язки підсанкційного букмекера з Росією після заяв про нібито вихід із російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.

Рішення винесено 6 лютого 2024 року. Воно є остаточним та подальшому оскарженню не підлягає.

Тим самим Верховний Суд підтвердив правдивість журналістського розслідування, в якому було виявлено докази зв'язку підсанкційного букмекера із країною-агресором після 24.02.2022.

Санкції проти Parimatch

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор.

До списку санкцій потрапило кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

Як виявилося, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації.

Раніше на запит РБК-Україна в Службі безпеки України зазначили, що встановлюватимуть зв'язки цих компаній із фірмами, які потрапили під українські санкції.

Також ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЫЛ) звернулася до апарату Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та правоохоронних органів через спроби PariMatch обійти санкції за зв'язки з Росією.

Нагадаємо, судовий процес між афілійованими з Parimatch компаніями Rillius Holding Limited, BTB Betlab Holdings та РБК-Україна тривав із серпня 2022 року, після того, як було оприлюднено розслідування.

В апеляції визнав публікацію РБК-Україна про роботу Parimatch у Росії після початку війни достовірною.