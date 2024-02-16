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Рашисти скидають на Авдіївку по 60-80 КАБів протягом доби, - Жорін

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авдіївка
Російські загарбники скидають на Авдіївку величезну кількість керованих авіаційних бомб.

Про це повідомив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"Авдіївка - це КАБи. Таке відчуття, що це найбільша кількість авіабомб на такій ділянці землі за весь час існування людства.

Ці бомби повністю знищують будь-які позиції. Всі будівлі, споруди після прильоту одного тільки КАБу просто перетворюються на яму. А на нас вони скидають по 60-80 штук за одну добу (!!)

Просто уявіть, в яких умовах тут сьогодні воюють наші бійці",-  зазначив він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Олександр Радченко 67c5f13a
    І тому ви відправили азовців туди ?
  • Andrew Moon
    Як тільки почалися новини про "безкінечні резерви" орків стало все зрозуміло.
    Це найгірша, найбездарніша оборонна операція ЗСУ, такого не було за всю війну, навіть на початку, - просто пистець що там зараз відбувається...
  • Aleks Wav
    Подвоїли кількість відосиків-гундосиків на добу!
    Потужна відповідь незламного *******.
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