Рашисти скидають на Авдіївку по 60-80 КАБів протягом доби, - Жорін
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Російські загарбники скидають на Авдіївку величезну кількість керованих авіаційних бомб.
Про це повідомив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.
"Авдіївка - це КАБи. Таке відчуття, що це найбільша кількість авіабомб на такій ділянці землі за весь час існування людства.
Ці бомби повністю знищують будь-які позиції. Всі будівлі, споруди після прильоту одного тільки КАБу просто перетворюються на яму. А на нас вони скидають по 60-80 штук за одну добу (!!)
Просто уявіть, в яких умовах тут сьогодні воюють наші бійці",- зазначив він.