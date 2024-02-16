Головний опонент Путіна в РФ Навальний помер у російській колонії
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Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
Інформацію повідомили у Федеральній службі виконання покарань Ямало-Ненецького автономного округу.
"Навальному проводили всі необхідні реанімаційні заходи, позитивних результатів вони не дали", - зазначили там.
Зазначається, що після прогулянки Навальному стало зле. І він знепритомнів. Наразі причини смерті встановлюються.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у соцмережі X повідомила: "Жодних підтверджень цього у нас поки що немає. Адвокат Олексія зараз вилітає в Харп. Як тільки у нас буде якась інформація, ми її повідомимо".