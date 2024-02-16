Україна та Німеччина підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. ФОТО

У п’ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Никифорова, відбулася церемонія підписання глави держави Володимиром Зеленським та федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом "Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина".

Як раніше писало AFP, угода охоплюватиме "довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України".

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"Володимир Зеленський і я сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну проти російської агресії", - прокоментував канцлер Німеччини Олаф Шольц.