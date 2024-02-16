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Україна та Німеччина підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. ФОТО

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зеленський,шольц
У п’ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Никифорова, відбулася церемонія підписання глави держави Володимиром Зеленським та федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом "Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина".

Як раніше писало AFP, угода охоплюватиме "довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України".

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"Володимир Зеленський і я сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну проти російської агресії", - прокоментував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц
Зеленський та Шольц підписали Угоду щодо гарантій безпеки

Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    то тепер буданов буде впевнений за безпеку Порошенка? Його вже *********?
  • Полтава и Харьков
    Цією Угодою як лупонемо по Авдіївці. А Порошенка за зброєю не випустив, ****. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
    15.02.24 Наказ на заборону виїзду Порошенко на Мбнхенську конференцію по безпеці є наслідком інформації, яку російські джерела передали безпосередньо вищому керівництву України. Головне питання , яке збирався обговорювати Порошенко з Шольцем стосувалось посередництва Германії на отримання артилерійського боєзапасу з США по системі продажу надлишкових активів. США за символічну плату може передати Україні через Германію біля 1 млн. снарядів 155-мм з коефіцієнтом неспрацювання вище 5%, які визнані в США "надлишковими" і підлягають утилізації. Говорити з Зеленським Байден не бажає, перш за все по причинам витоку інформації, тому хоче використати структури Порошенко для легального експорту з Германії до України цього вантажу. Розвідка РФ спрацювала, інформацію отримано з Германії і Зеленський блокував юридичне оформлення постачання.
  • Tychus Findlay
    Якби Пороху дійсно щось загрожувало в Європі, то зелені б його силоміць туди випхали.
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