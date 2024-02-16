Навальний був жорстоко вбитий Кремлем, - президент Латвії Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального, заявивши, що той був жорстоко вбитий Кремлем.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Що б ви не думали про Олексія Навального як політика, він був жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму", - зазначив Рінкевичс та висловив співчуття родині та друзям Навального.

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року у Росія заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

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