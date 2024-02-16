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Навальний був жорстоко вбитий Кремлем, - президент Латвії Рінкевичс

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рінкевичс
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального, заявивши, що той був жорстоко вбитий Кремлем.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Що б ви не думали про Олексія Навального як політика, він був жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму", - зазначив Рінкевичс та висловив співчуття родині та друзям Навального.

Едгарс Рінкевичс

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року у Росія заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Кацапская ********* - ублюдочное явление.
    Невозможно построить на её месте что-то новое, какую-то утопическую Россию Будущего...
    ********* должна быть разрушена до основания и исчезнуть как явление.
  • Andrew Moon
    Навчальний це ваша Европа.
    Впевнена що з ху-йлами можна домовитись, провести пєрєгавори. Достукатись до совісті.
    Шо воно вмєняєме.
    А там просто зло, абсолютна чорна срака яка вбиває просто тому що може, без жодних причин...
  • Garry Dron
    Як би Навальний не трендів що Крим повератати Україні не треба бо це "не бутерброд", може прожив і довше, Україна була б на боці такого політика, а так здох ще один імперець кацапський.
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