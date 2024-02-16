Ціна перемоги Росії буде просто неприйнятною для наших суспільств, Путін не задовольниться Україною, - глава МЗС Франції Сежурне

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне зазначив, що необхідно підтримувати Україну за будь-яку ціну та не піддаватися зневірі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Сежурне у своїй статті у Le Monde.

"Ціна перемоги Росії буде просто неприйнятною для наших суспільств. Росія не задовольниться Україною. Перемога Москви лише заохотить Путіна переслідувати свою експансіоністську химеру", - йдеться у статті.

На його думку, докладені для підтримки України зусилля - ніщо порівняно з тим лихом, яке чекає на Францію та на Європу у протилежному випадку.

"Дозволити Росії перемогти в Україні означало б заохотити її продовжувати одіозний шантаж. Європа, світ і французький народ зазнали б безпрецедентного економічного шоку. Дозволити Росії захопити українські чорноземи, означало б відмовитися від свого продовольчого суверенітету, змиритися з нестримною інфляцією та надати Росії безпрецедентні засоби тиску і здирництва", - пише Сежурне.

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Він додає, що у випадку перемоги Росії, вона заволодіє українськими чорноземами, а отже і 30% світового експорту пшениці. Крім того, у разі постійного контролю над ЗАЕС, Європа житиме під постійним ядерним шантажем. Зараз Росія прагне зруйнувати європейський порядок безпеки.

"Якщо Росія просунеться в Україні, на нас чекає постійна загроза, щоденна дестабілізація і можливість продовження війни. Небезпека не зупиниться на кордонах Європейського Союзу і НАТО. Наші союзники і партнери у Східній Європі вже стикаються з нею", - наголосив Сежурне.

Гіпотетична перемога Путіна означатиме, що "на нашому континенті безкарно чинитимуться найжахливіші звірства, які знову перетворять наші країни на криваві землі. Інші агресивні держави без вагань застосують силу для досягнення своїх цілей".

Міністр наполягає, що продовжувати підтримку України "за будь-яку ціну" є єдиним розумним рішенням. Тож зусилля, які Франція та Європа докладають сьогодні разом з Україною, є розумними.

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Глава зовнішньополітичного відомства Франції закликає співвітчизників не піддаватися втомі та байдужості, оскільки на карту в Україні поставлено майбутнє Європи.