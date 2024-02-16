Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро, - Шольц
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Канцлер ФРН Олаф Шольц розповів про підготовку нового пакету військової допомоги для України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським.
"Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги. Це 1,1 млрд євро. Це - 36 броньованих і колісних гаубиць із промислових запасів, 120 тис. амуніції, 2 системи Skynes (зенітний артилерійський комплекс. - Ред.) і також ракети для IRIS-T", - зазначив канцлер.