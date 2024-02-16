Блогеру, який втік до РФ і там закликав до повалення законної влади в Україні, повідомлено про підозру

Підозрюваний блогер через телеграм поширював матеріали, у яких виправдовував збройну агресію РФ проти України. Також він є головою однієї із політичних партій, які заборонені в Україні, і напередодні повномасштабного вторгнення рф втік до Москви

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури громадянину України повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, а також закликів до насильницької зміни конституційного ладу та до захоплення державної влади (ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 109 КК України).

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За даними слідства, блогер, який також є головою однієї із політичних партій, які заборонені в Україні, напередодні повномасштабного вторгнення РФ залишив територію України та переїхав на постійне місце проживання до Москви.

Як зазначається, перебуваючи на території РФ, підозрюваний, використовуючи месенджер Telegram, поширював матеріали, у яких виправдовував збройну агресію РФ проти України. Його Telegram-канал має 520 тисяч підписників, YouTube - канал - понад 50 тисяч. Ці ресурси він використовував для поширення антиукраїнських заяв.

Крім того, в РФ підозрюваний організував так звану "ініціативну групу зі скликання зборів українського народу". Група назвала себе "народним представництвом" і закликала правоохоронців та держслужбовців перейти на їх бік.

"Висновками експертизи підтверджено, що висловлювання підозрюваного в опублікованих матеріалах мають пропагандистський характер та спрямовані на заклики до насильницької зміни конституційного ладу і виправдовування збройної агресії РФ проти України", - ідеться в повідомленні.

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